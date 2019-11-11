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Irak ordusu: Bağdat'taki bazı restoranlarda EYP üretiliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
IRAK ORDUSU: BAĞDAT'TAKİ BAZI RESTORANLARDA EYP ÜRETİLİYOR

'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Irak Silahlı Kuvvetleri, 'ta meçhul kişilerce el yapımı üretildiğini açıkladı. Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralı sayısının ise 15 bine ulaştığını bildirmişti.

Silahlı Kuvvetleri, hükümet karşıtı gösterilere sahne olan başkent 'ta meçhul kişilerce el yapımı üretildiğini açıkladı.


Irak Başbakanı ve Başkomutan Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, düzenlediği basın toplantısında, kimliğine dair detay vermediği kişiler tarafından, hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği Bağdat'taki bazı restoranlarda patlayıcılar yapıldığını söyledi.

Patlayıcıların atıldıkları bina ve içindekilere zarar verebilecek etkiye sahip olduğunu kaydeden Halef, gösteriler sırasında güvenlik güçlerine molotofkokteyli ile saldıranların da gözaltına alındığını belirtti.

Irak'taki protestolarda 301 gösterici öldü IRAK'TAKİ PROTESTOLARDA 301 GÖSTERİCİ ÖLDÜ

Halef, göstericilere zehirli gaz atıldığına dair iddiaları yalanlayarak, güvenlik güçlerinin yalnızca göz yaşartıcı gaz kullandığını savundu.

IRAK'TAKİ KANLI GÖSTERİLER

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralı sayısının ise 15 bine ulaştığını bildirmişti.

Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.


Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

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