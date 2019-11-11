ABD Başkanı Trump'tan Bolivya açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Bolivya'da ordunun istifasını talep etmesinin ardından Devlet Başkanı Evo Morales'in görevini bırakmasına ilişkin, "Morales'in istifası batı yarım kürenin demokrasisi için önemli bir olaydır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Bolivya Devlet Başkanı Morales'in istifasının batı yarım kürenin demokrasisi için önemli bir olay olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 14 yıl süren Bolivya anayasası ve halkının iradesinin üstüne geçmeye çalışma çabalarının ardından Morales'in görevinden ayrılması demokrasiyi korumuştur ve Bolivya halkının seslerini duyurması için yeni bir yol açmıştır."

"ABD, Bolivya halkını özgürlük talep ettiği için ve Bolivya ordusunu sadece tek bir insanı değil Bolivya anayasasını koruma sözüne bağlı kaldığı için alkışlıyor." değerlendirmesinde bulunan Trump, Bolivya'daki bu gelişmenin Venezuela ve Nikaragua'daki "gayrimeşru rejimlere" de bir mesaj olduğunu vurguladı.

Trump, "Şu anda tamamen demokratik, müreffeh ve özgür bir batı yarım küreye bir adım daha yakınız." ifadelerini kullandı.

BOLİVYA'DAKİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, dün canlı yayında okuduğu bildiriyle Morales'in istifasını istemişti.

İstifa ettiğini duyuran Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Morales, "Bütün dünya ve Bolivya halkı huzurunda, bir polis memurunun, hakkımda illegal bir şekilde yakalama kararı çıkardığını bildiriyorum. Ayrıca şiddet eylemleri düzenleyen gruplar, evime saldırı düzenledi. Darbeciler, hukukun üstünlüğünü yerle bir ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho da Twitter'dan, "Güvenlik güçleri saklandığı yerde, Chapre'de Morales'i arıyor. Askerler, başkanlık uçağına el koydu." paylaşımında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Bolivya'da ordu eliyle hükümete el çektirmek istenmiş, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını duyurmuştu. Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen ve muhaliflerin hile iddiasıyla günlerdir protesto ve şiddet eylemlerine neden olan genel seçimleri yüzde 47,8'le ilk turda kazanan Morales, ülkesindeki güvenlik güçlerinin de baskısı ile istifa etmişti.

MORALES: POLİS GERÇEK MERMİ KULLANIYOR

Ülke basınının çok az bilgi aktardığı olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Morales, hükümete karşı muhaliflerin safına geçen polisin La Paz ve El Alto kentlerinde protesto düzenleyen hükümet destekçilerine gerçek mermi ile müdahelede bulunduğunu açıkladı.

MORALES DESTEKÇİLERİ SOKAĞA ÇIKTI!

Bolivya basını, Morales'in istifasının ardından yaşanan olaylarda pazar gecesi birçok kundaklama girişiminin meydana geldiğini bildirdi.

Bolivya'da ordu ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales destekçileri başkent La Paz'da sokaklara çıktı.

Morales destekçileri, dün ordunun istifa çağrısı yapmasının ardından görevini bırakan devlet başkanına destek için sokağa çıktı. Yollarda barikat kuran eylemciler, polisle çatıştı. Muhalefet yanlılarının da sokağa çıkmasıyla olaylar büyüdü.