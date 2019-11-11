Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Bolivya açıklaması
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
Dışişleri Bakanlığı: "Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle iş başına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir"Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu bağlamda, Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ülkede gerginliğin azaltılmasını, normal yaşama dönülmesini ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilerek, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesini temenni ediyoruz."
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