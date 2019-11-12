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Rusya'dan flaş açıklama! ''Nükleer savaş riski yükseldi''

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.11.2019
RUSYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA! ''NÜKLEER SAVAŞ RİSKİ YÜKSELDİ''

Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD’nin Açık Semalar Antlaşması’ndan çıkma planının nükleer silah kullanma eşiğini düşürdüğünü ve tüm dünya için riskleri artırdığını belirtti.

Patruşev, Rus resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı 'Modern Dünyada 'nın Güvenliği' başlıklı yazısında, ABD'nin Açık Semalar Antlaşması'ndan çıkma niyetini değerlendirdi.

Bu planın, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ve Anti-Balistik Füze Antlaşması'ndan çıkması, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'na onay vermemesi ve Yeni START Anlaşması'nı uzatmak istememesiyle aynı safta yer aldığını söyleyen Patruşev, "Tüm bunlar, askeri ve stratejik öngörülebilirliği olumsuz etkiliyor, nükleer silah kullanma eşiğini düşürüyor ve dolayısıyla tüm insanlık için riskleri katça artırıyor" dedi.

Daha önce ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Eliot Engel, Washington'un Açık Semalar Anlaşması'ndan çıkma planlarıyla ilgili haberlerden dolayı duyduğu endişeyi dile getirmişti. Engel, bu konuyla ilgili 'a protesto mektubu göndermişti.

Rusya , ABD'nin kendi toprakları üzerindeki gözlem uçuşlarına engel olmak için Rusya'yı Açık Semalar Anlaşması'na uymamakla suçlamaya başladığını açıklamıştı.

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