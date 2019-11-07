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Meksika'da 3 araç içinde 7 ceset bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
KANLI HESAPLAŞMA! 7 CESET BULUNDU

'nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde 3 aracın içinde 7 ceset bulundu. Boş bir tarlada gerçekleşen olayla ilgili yapılan incelemelerde çok sayıda mermi kovanı bulundu.

'nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde 7 ceset bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda mermi kovanı bulundu.

7 CESET BULUNDI

Jalisco savcılığından yapılan açıklamada, Guadalajara kentinin dışında boş bir tarlada üç aracın içinde 7 cesedin bulunduğu bildirildi.

UYUŞTURUCU KARTELİ...

Jalisco'da, ülkenin en güçlü uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen "Jalisco Yeni Nesil" isimli kartelin varlık gösterdiği biliniyor.

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