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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'China Railway Express' açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 'CHİNA RAİLWAY EXPRESS' AÇIKLAMASI

, ’in Xi’an şehrinden yola çıkarak bugün ’ya gelen ilk yük treni için "Ülkemiz son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirmek suretiyle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallığın gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur" açıklamasını yaptı.

'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'in Xi'an şehrinden yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni ''in bugün 'ya ulaştığı ifade edildi. Bu gelişmenin, 'nin izlediği doğu ile batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesi vizyonunun son örneği olduğu belirtilerek, "Ülkemiz son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirmek suretiyle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallığın gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Bu amaca en verimli şekilde hizmet edeceği değerlendirilen Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru çerçevesinde bölgedeki ortaklarımızla birlikte gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir" denildi.

Çin-Avrupa treni Türkiye’de ÇİN-AVRUPA TRENİ TÜRKİYE’DE

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