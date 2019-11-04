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Çin-Avrupa treni Türkiye’de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.11.2019
ÇİN-AVRUPA TRENİ TÜRKİYE’DE

'den yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express, üzerinden 'ye giriş yaptı. Trenin Ankara Garı'na ulaşacağı 6 Kasım'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla tören düzenlenecek.

Çin'den yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express, üzerinden 'ye giriş yaptı. Trenin Ankara Garı'na ulaşacağı 6 Kasım'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla tören düzenlenecek.

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