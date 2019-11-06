Almanya'da ırkçılar yine Türk lokantasına saldırdı
Almanya'da bir Türk lokantası lokanta iki ayrı ırkçı saldırıya uğradı. Gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen saldırının ardından 13 bin euroluk maddi hasar meydana geldi.
Almanya'da Türk kökenli iş yerlerine yapılan ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Frankfurt yakınlarında Enkheim yerleşim yerinde faaliyet gösteren bir kebap lokantası iki ayrı ırkçı saldırıya uğradı. Gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen saldırının ardından 13 bin euroluk maddi hasar meydana geldi.
Gecenin geç saatlerinde Neo Naziler tarafından camlarının kıran Türk lokantasının saldırıya uğramasına Enkheim'da ikamet eden Almanlar tepki gösterdi. Yıllardır Türk ve diğer yabancılarla huzur içinde yaşadıklarını belirten Almanlar, komşularına yapılan saldırının kendilerine yapıldığını belirterek tepkilerini ortaya koydu.
ALMAN POLİSİ ÖNLEM ALMIYOR
Lokantanın sahibi Murat Bayrak 6 yıldır lokanta işletmeciliği yaptığını ve bu zamana kadar defalarca sözlü saldırıya maruz kaldığını ve son iki ayda iki fiziki saldırısı uğradığını ifade ederek, "Saldırıdan sonra bölgemizde faaliyette bulunan Alman sivil toplum örgütleri tarafından bizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini bildirdi. İki ay önce yapılan saldırıdan sonra polis dışarıyı gösteren kameraları söktürdü. Şüphelendiğimiz şahısları takibe bile almadı. Önlem almadılar ve bu vurdumduymazlık ırkçıları cesaretlendiriyor" dedi.
Bayrak ayrıca polisin tutumunun da kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.
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