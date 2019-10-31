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Almanya'da çirkin saldırı! Wassenberg Selimiye Camisi dışkı sürülerek kirletildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.11.2019
ALMANYA'DA ÇİRKİN SALDIRI! WASSENBERG SELİMİYE CAMİSİ DIŞKI SÜRÜLEREK KİRLETİLDİ

'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde bulunan Wassenberg beldesinde bir cami, dışkı sürülerek kirletildi. Camide incelemede bulunan polis soruşturma başlattı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Wassenberg 'ne ikindi namazının ardından yerel saatle 16.00 sularında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırıda ibadethanenin kadın ve erkek giriş kapısına dışkı sürüldü.

Olayın cemaat tarafından yaklaşık yarım saat sonra fark edilmesiyle konu polise bildirildi.

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Wassenberg Selimiye Camisi Dernek Başkanı Süleyman Börek, daha önce de camilerine saldırı yapıldığını belirterek saldırgan ya da saldırganların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi.

Camide incelemede bulunan polis soruşturma başlattı.

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