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Lufthansa'da kriz! 1300 uçuş iptal

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
ALMANYA'DA KRİZ! 1300 UÇUŞ İPTAL

Alman hava yolu şirketi , Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu () sendikasının yarın ve cuma günkü çağrısı nedeniyle bin 300 uçuşun iptal edileceğini ve bu uçuşlardan yaklaşık 180 bin yolcunun etkileneceğini açıkladı.

'dan yapılan açıklamada, sendikasının yarın ve cuma günkü grevinden şirketin uçuşlarının etkileneceği belirtildi.

Lufthansa'da çalışan kabin personelinin grevinden dolayı yarın ve cuma günü için planlanan 6 bin uçuştan bin 300'ünün iptal edildiği aktarılan açıklamada, "Böylece iptal edilen bin 300 uçuştan 180 bin yolcu etkilenecek." denildi.

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48 SAAT İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Açıklamada, eyleminden Lufthansa Group çatısı altında hava yolu operasyonlarını yürüten Eurowings, Germanwings, SunExpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti ve Brussels Airlines'in etkilenmeyeceği, yolcuların ücretsiz olarak bu şirketlerden tekrar rezervasyon yapabileceği bildirildi.

UF0, Lufthansa ile devam eden iş anlaşmazlığında dolayı 'daki havalimanlarında Lufthansa'da çalışan kabin personeli için 48 saatlik iş bırakma kararı alındığını duyurmuştu. UFO, kabin personelinin ücretlerinin artırılmasını talep ediyor.

Grevin yasal olmadığını ileri süren Lufthansa'nın grevi durdurmak amacıyla Frankfurt Bölge Çalışma Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ise reddedilmişti.

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