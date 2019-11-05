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Yunanistan'da refakatsiz çocuk sığınmacı sayısı 4 bin 779'a ulaştı, 2 bini ise kayıp

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
YUNANİSTAN'DAKİ SIĞINMACI ÇOCUKLARIN YAŞAM MÜCADELESİ

genelinde refakatsiz çocuk sığınmacı sayısının 4 bin 779'a ulaştığı, bunlardan yaklaşık 2 binin kayıp olduğu bildirildi. Mihailidou, ve da dahil olmak üzere birçok ülkenin büyükelçileriyle görüşmeler yapıldığını, refakatsiz çocuk sığınmacıların bu ülkelerden bazılarına transfer edilme ihtimali olduğunun altını çizdi.

Çalışma Bakan Yardımcısı Domna Mihailidou, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 4 bin 779 refakatsiz çocuk sığınmacı bulunduğunu söyledi.

Söz konusu çocuklardan yaklaşık 2 bininin çeşitli sebeplerden dolayı kaldıkları yerlerden kaçtığını belirten Mihailidou, onların nerede ve hangi koşullar altında hayatlarını devam ettirdiklerinin bilinmediğini, bu çocukların bulunmaları için Yunan polisi tarafından arama çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Ülke genelinde refakatsiz çocuk sığınmacıların yüzde 43'ünün , yüzde 25'inin ve yüzde 9'unun uyruklu olduğuna dikkati çeken Mihailidou, ayrıca, yüzde 93,8'inin erkek, yüzde 6,2'sinin kız ve yüzde 7'sinin 14 yaşından küçük olduğunu belirtti.

“Ülkemden utanç duyuyorum” diyen Yunan gazeteci Liana Spyropoulou A Haber’e konuk oldu “ÜLKEMDEN UTANÇ DUYUYORUM” DİYEN YUNAN GAZETECİ LİANA SPYROPOULOU A HABER’E KONUK OLDU

Mihailidou, ve da dahil olmak üzere birçok ülkenin büyükelçileriyle görüşmeler yapıldığını, refakatsiz çocuk sığınmacıların bu ülkelerden bazılarına transfer edilme ihtimali olduğunun altını çizdi.

Söz konusu çocukların barınma problemini çözmek için çeşitli faaliyetler üzerinde çalıştıklarını anlatan Mihailidou, Avrupa Komisyonu'na bu çocuklardan bazılarının kaldığı otellerin finansmanını sürdürme talebinde bulunulduğunu aktardı.

Mihailidou, ülkedeki refakatsiz çocuk sığınmacı sayısında yıl sonuna kadar artış yaşanacağı değerlendirmesinde bulundu.

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