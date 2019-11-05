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Tel Abyad'da bombalı saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2019
TEL ABYAD'DA BOMBALI SALDIRI

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan 'nın karşısında bulunan 'nin kentinde patladı, ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sonrası, bomba yüklü aracı bölgeye getirdiği belirlenen 1 kişi Suriye Milli () askerlerince yakalandı.

'da nüfusun daha az olduğu dış mahallelerinden birinde öğle saatlerinde /'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Büyük gürültüyle meydana gelen ve Akçakale'den de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralananın olmadığı patlama sonrası çevrede araştırma yapan askerleri bomba yüklü aracı bölgeye getirdiği belirlenen 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Saldırı sonrası sınır hattında yoğun önlem alındı.

Tel Abyad'da bombalı saldırı TEL ABYAD'DA BOMBALI SALDIRI

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