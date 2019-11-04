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ABD de yer alıyor! Uluslararası IMX19 deniz tatbikatı başladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
'IMX19' BAŞLADI! ABD DE YER ALIYOR...

Uluslararası "" deniz tatbikatı ABD'nin de katılımıyla Bahreyn'de başladı. ABD Deniz Kuvvetleri de dahil olmak üzere 56 ülke ile 7 uluslararası kuruluş tatbikatta yer alıyor.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan Kraliyet Deniz Kuvvetleri, uluslararası deniz tatbikatına katılmak üzere Bahreyn'deki Selman deniz üssüne geldi. , başkent Manama'daki Suudi Arabistan Askeri Ataşesi Fehd bin İbrahim es-Seniyyan karşıladı.

56 ÜLKE İLE 7 ULUSLARARASI KURULUŞ YER ALIYOR

Açıklamada, bugün başlayan "" deniz tatbikatına, ABD Deniz Kuvvetleri de dahil olmak üzere 56 ülke ile 7 uluslararası kuruluşun katıldığı kaydedildi.

Açıklamada tatbikatın ilk aşamasında uluslararası deniz ticareti ve seyrüsefer serbestisiyle ilgili teorik eğitim verileceği, ikinci aşamada ise uluslararası deniz ulaşımına yönelik tehditleri etkisiz hale getirmek amacıyla tatbikata katılan tüm gemilerin denize açılacağı dile getirildi.

Tatbikatın ne zaman sona ereceğine ilişkin bilgi verilmedi.

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