F-35'te yeni kriz! Bu seferki adres...
Norveçli çevreciler, yaşlanan F-16 savaş filosunun yerini alacak yeni F-35 savaş uçaklarının çok fazla sera gazı üreteceğini iddia etti. Aktivistler, ülkelerinin alacağı 52 adet F-35 savaş uçağının karbondioksit salınımını artıracağını belirtti.
Norveçli çevreciler, yeni savaş uçağı F-35'lerden şikayetçi oldu. Çevreciler yeni jetlerin daha fazla sera salımına neden olacağını ileri sürdü. Norveç gazetesi Dagsavisen'ın haberinde, yeni savaş jetleri için ortalama yakıt tüketiminin bugünün savaş jetlerinden yüzde 60 daha yüksek olduğu ve 1 saatlik uçuş için F-16'larda 3.500 litre, F-35 için 5.600 litre yakıt tüketildiği yazıldı.
NORVEÇLİ ÇEVRECİLER F-35'LERDEN ŞİKAYETÇİ
Daha yüksek yakıt tüketiminin, iklim değişikliğine ve artan küresel sıcaklıklara neden olacağı haberde ifade edildi. Norveçli bir aktivist ise "Norveç ordusunun 52 yeni savaş uçağı satın alınması, tüm iklim önlemlerini geçersiz kılıyor ve emisyonların keskin bir şekilde artmasına neden olacak" dedi.
F-35 İDDİASINA YANIT VEREN ESKİ BAKAN NÜKLEER SİLAHLARA İŞARET ETTİ
Eski bir Adalet Bakanı ve özgürlükçü İlerleme Partisi üyesi olan Willy Amundsen, çevrecilerin bu endişelerini reddetti. Norveç ordusunun F-35 ile bile küresel ısınmaya etkisinin çok az olacağını ifade eden Amundsen, "Norveç'in dünyadaki sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 0,14'ünü oluşturduğunu biliyoruz. Savunma, Norveç'in toplam emisyonlarının yüzde 0,45'ini oluşturuyor. Norveç'in savunmasından kaynaklanan emisyonlarda beklenen artış, bugünkü emisyon rakamlarına dayanarak, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 0.00022'sini oluşturacak" dedi. Amundsen, ayrıca CO2 emisyonlarını azaltmanın en iyi yolunun nükleer enerjili silahlar olduğunu ileri sürdü. Kaynak: Akşam
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