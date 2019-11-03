Twitter Hamas yetkilisinin hesabını kapattı
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
ABD menşeli sosyal paylaşım sitesi Twitter, Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk'in hesabını bir gerekçe göstermeden kapattı. Filistinli birçok yetkili ve aktivist, son zamanlarda Twitter ve Facebook'un kişisel hesaplarını kapatmasından şikayet ediyor.
Rişk, hesabının kapatılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada bunu, "İfade ve basın özgürlüğü değerlerine saygı duymayan yanlı bir davranış" olarak değerlendirdi.
Twitter'in Filistin konusunda çifte standart uyguladığını ve "işgalci İsrail yanlılığını açık bir şekilde benimsediğini" belirten Rişk, bu adımla İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini gizlemeyi başaramayacaklarını kaydetti.
Filistinli birçok yetkili ve aktivist, son zamanlarda Twitter ve Facebook'un kişisel hesaplarını kapatmasından şikayet ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İran lideri Hamaney: İran ile ABD'nin ihtilafı...
- Trump’tan sert sözler: Köpek gibi pes etti
- F-35'te yeni kriz! Bu seferki adres...
- "Batı ülkeleri için bilmece" olan uçak
- YPG'li teröristlerle sıcak çatışma anları kamerada
- İşte Putin'in KGB öz geçmişi! İlk kez yayımladılar...
- İran'dan flaş Irak açıklaması: Müdahale etmedik
- İsrail'den skandal uygulama
- "Türkiye'nin Rusya'ya yardımı ile başarılı olundu"
- AK Parti'nin 17 yıllık iktidar serüveni!
Daha Fazla Gör
- Kayserispor Fenerbahçe (CANLI ANLATIM)
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli! Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da vatandaşlardan sevgi seli |Video
- Son dakika : Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılar var! Kaza sonrası şoför yolculara bıçakla saldırıp...
- Susurluk kazasının perde arkası! Araçta Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocadağ ve Sedat Edip Bucak vardı
- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan CHP'ye çok sert eleştiri: Bunlar sözüm ona Atatürkçü değil mi?
- Beşiktaş Bebek Sahil'de teknede korkutan yangın!
- Belli oldu! Türkiye otomotivde...
- Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı
- 2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor, donanım özellikleri ve Türkiye'ye geleceği tarih...
- İşte Putin'in KGB öz geçmişi! İlk kez yayımladılar...
- Dünyaca ünlü ekonomist Jeffrey Sachs'tan ABD'ye "Türkiye" eleştirisi