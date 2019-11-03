Trump’tan sert sözler: Köpek gibi pes etti
ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık yarışını bıraktığını açıklayan Demokrat başkan aday adaylarından Beto O’Rourke’un ‘bir köpek gibi pes ettiğini’ söyledi.
Cuma günü Mississippi eyaletinde düzenlediği mitingte konuşan Trump, Teksas'tan eski Kongre üyesi olan O'Rourke'u 'zavallı ve acınası' bir adam olarak niteledi. Donald Trump'ın 'köpek' benzetmesinin terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ölümüne ilişkin 'bir köpek gibi öldü' ifadesinden bir hafta sonra gelmesi dikkat çekti.
HİKAYE Mİ YAZIYOR
Öte yandan, dron ile izlediği operasyonun sesli 'olmadığının' anlaşılmasının ardından Trump'ın Bağdadi'nin ölüm şekline ilişkin kullandığı bazı ifadeler akıllarda soru işareti bıraktı. Başkan Trump, Bağdadi'nin son anlarını anlatırken 'ağladığını ve çığlık attığını' söylemişti. Ancak ağlama ve çığlık seslerinin duyulabilmesi için, dron yayınının sesli olması gerekiyor.
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