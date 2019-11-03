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Trump’tan sert sözler: Köpek gibi pes etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2019
TRUMP’TAN SERT SÖZLER: KÖPEK GİBİ PES ETTİ

ABD Başkanı Donald , 2020 başkanlık yarışını bıraktığını açıklayan Demokrat başkan aday adaylarından Beto O’Rourke’un ‘bir köpek gibi pes ettiğini’ söyledi.

Cuma günü Mississippi eyaletinde düzenlediği mitingte konuşan , Teksas'tan eski Kongre üyesi olan O'Rourke'u 'zavallı ve acınası' bir adam olarak niteledi. Donald Trump'ın 'köpek' benzetmesinin terör örgütü 'ın lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ölümüne ilişkin 'bir köpek gibi öldü' ifadesinden bir hafta sonra gelmesi dikkat çekti.

HİKAYE Mİ YAZIYOR

Öte yandan, dron ile izlediği operasyonun sesli 'olmadığının' anlaşılmasının ardından Trump'ın Bağdadi'nin ölüm şekline ilişkin kullandığı bazı ifadeler akıllarda soru işareti bıraktı. Başkan Trump, Bağdadi'nin son anlarını anlatırken 'ağladığını ve çığlık attığını' söylemişti. Ancak ağlama ve çığlık seslerinin duyulabilmesi için, dron yayınının sesli olması gerekiyor.

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