İşte Putin'in KGB öz geçmişi! İlk kez yayımladılar...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Sovyetler Birliği Devlet Güvenlik Komitesi KGB'de çalıştığı döneme ait verileri gösteren öz geçmişi kamuoyu ile paylaşıldı. İşte Putin'in KGB öz geçmişi ve dikkat çeken ifadeler...
Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Devlet Merkezi Tarihi ve Siyasi Belgeler Arşivleri, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de yer aldığı KGB adına çalışmış bazı isimlerin öz geçmişini ilk kez yayımladı.
Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin gençlik yapılanması olan Komsomol tarafından toplanan verilerde, 23 yaşında KGB subayı Putin'in spor ve savunma sanatları gibi dallardaki başarı verileri yer alıyor.
İŞTE PUTİN'İN ÖZELLİKLERİ
KGB tarafından oluşturulan öz geçmişte 23 yaşındaki Vladimir Putin, "çalışkan, disiplinli, dürüst, stresle baş edebilen ve iş arkadaşları tarafından saygı gören bir çalışan" olarak tanımlanıyor.
ALDIĞI UNVANLAR...
Putin'in spor başarılarının yer aldığı öz geçmişte genç KGB subayının judo ve sambo gibi dövüş sporlarında master derecesi sahibi olduğu ve günümüzde St. Petersburg olarak bilinen Leningrad kentinde 1976 yılında şampiyonluk unvanı aldığı görülüyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin günümüzde de dövüş sanatlarına olan ilgisini sürdürüyor. Putin judoda 8'inci dan , Kyokushin karatede 8'inci dan ve tekvandoda 9'uncu dan kara kuşağa sahip.
Moğolistan merkezli yayın kuruluşu Udriin Sonin'a verdiği bir röportajda Putin, judo sporunun kişinin yaşamını geliştirdiğini, başkalarına saygı duymayı ve hayatın zorlukları ile daha kolay başa çıkabilmeyi öğrettiğini söylemişti.
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