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SON DAKİKA: Trump: Kim olduğunu biliyoruz!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
TRUMP: KİM OLDUĞUNU BİLİYORUZ!

SON DAKİKA HABERi... ABD Başkanı Donald , sosyal medya hesabından kısa bir paylaşımda bulundu. Trump, "'ın yeni bir lideri var ve biz onun kim olduğunu biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald , Twitter hesabından yaptığı açıklamada "'ın yeni bir lideri var ve biz onun kim olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dün, DEAŞ'ın sözde yeni liderinin Ebu İBrahim el Haşimi el-Kureyşi olduğu belirtilmişti.

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