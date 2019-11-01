SON DAKİKA: Trump: Kim olduğunu biliyoruz!
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
SON DAKİKA HABERi... ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından kısa bir paylaşımda bulundu. Trump, "DEAŞ'ın yeni bir lideri var ve biz onun kim olduğunu biliyoruz" ifadelerine yer verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "DEAŞ'ın yeni bir lideri var ve biz onun kim olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Dün, DEAŞ'ın sözde yeni liderinin Ebu İBrahim el Haşimi el-Kureyşi olduğu belirtilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'li isimden canlı yayında YPG itirafı
- DEAŞ'tan Bağdadi açıklaması
- Metroda telefona dalınca raylara düştü!
- Esad'dan terör örgütü PKK/YPG'ye birleşme teklifi
- Afrin'de yargılanan DEAŞ'lı teröristlerden itiraflar
- Ermeni soykırımı için senatörlerle tek tek buluştu
- Hindistan'da yıldırım çarpması: 10 kişi öldü
- Steve Cohen'den "Türkiye" itirafı
- Yunanlıların Akıncı SİHA korkusu manşete kapak oldu
- Trump'ın kaderi Senato'nun elinde...
Daha Fazla Gör
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada güçlü olduğunu gösterdi
- Bakan Berat Albayrak'tan Jeffrey Sachs paylaşımı
- Özel Hareket polisleri 'Sınır Kartalları' nöbette! Hainlere göz açtırmıyorlar...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İsmail Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı
- İran'ın otomotiv devi Khodro Company Türkiye'de fabrika kuracak
- FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım edenler hakkında flaş gelişme
- MSB açıkladı: İkinci Rus Askeri Heyeti Ankara’ya geliyor
- SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Rus mevkidaşı Gerasimov arasında önemli görüşme
- Konya'da kan donduran olay! Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna attılar
- Steve Cohen'den "Türkiye" itirafı
- Çankırı'da DEAŞ operasyonu! Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı
- Kandil ve Haftanin'e flaş operasyon: 3 PKK'lı terörist...