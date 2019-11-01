SON DAKİKA: Trump: Kim olduğunu biliyoruz!

SON DAKİKA HABERi... ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından kısa bir paylaşımda bulundu. Trump, "DEAŞ'ın yeni bir lideri var ve biz onun kim olduğunu biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "DEAŞ'ın yeni bir lideri var ve biz onun kim olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dün, DEAŞ'ın sözde yeni liderinin Ebu İBrahim el Haşimi el-Kureyşi olduğu belirtilmişti.