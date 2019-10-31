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İsrail'den Batı Şeria'da 2 bin 300'den fazla yasa dışı konuta onay

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2019
İSRAİL'DEN BATI ŞERİA'DA 2 BİN 300'DEN FAZLA YASA DIŞI KONUTA ONAY

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Hareketi, yönetiminin, işgal altındaki 'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 2 bin 300'den fazla yeni konut inşasını onayladığını açıkladı.

Barış Şimdi Hareketi tarafından yayımlanan raporda, Savunma Bakanlığına bağlı ilgili birimin 'da 2 bin 342 yeni yasa dışı konut inşasını onayladığı belirtildi.

Raporda, İsrail'in bu yıl Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 8 bin 337 yeni konut inşasına onay verdiği, bu rakamın geçen yıl 5 bin 618 olduğu hatırlatıldı.

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Bu yıl inşasına onay verilen konut sayısında geçen yıla oranla yüzde 50 gibi ciddi bir artış olduğuna dikkat çekilen raporda, 'ın Ocak 2017'de ABD'de Başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde, inşasına onay verdiği yeni konut sayısında yükseliş yaşandığı vurgulandı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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