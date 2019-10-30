İsrail 19 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 19 Filistinliyi gözaltına aldı. Yapılan açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 19 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 19 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Flaş açıklama: Türkler hazır
- ABD'den skandal karar! Sözde Ermeni soykırımını kabul ettiler
- ABD'den flaş F-35 kararı! Savaş jeti F-35'in fiyatını düşürdüler
- ABD'den flaş F-35 açıklaması: Türkiye...
- ABD'den S-400 açıklaması! Tarih verdiler...
- Trump'ın azil soruşturmasında flaş gelişme
- ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
- Türkiye'nin haklı çıkışı Yunanistan'ı rahatsız etti!
- ABD, 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı
- İngiltere'de erken seçim kararı
- SON DAKİKA: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'nin skandal tasarısına yanıt
- SON DAKİKA: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
- DEAŞ'ın 5 numarası İsmail el İthavi Sakarya'daki bu evde yakalandı!
- SON DAKİKA: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe
- Son dakika: Kağıthane'de İETT otobüs kamyonete çarptı! TEM'de araç yoğunluğu oluştu
- Türkiye'nin haklı çıkışı Yunanistan'ı rahatsız etti! AB'ye ağladı...
- TÜBİTAK'a 16 personel alınacak!
- OECD İstanbul Merkezi kuruluyor
- Milli Savunma Bakanlığından Türkiye-Rusya çalışmalarına ilişkin açıklama
- SON DAKİKA: Trump'tan flaş açıklama: Bağdadi'nin yerine gelecek kişi de öldürüldü
- SON DAKİKA: Yemen Savunma Bakanı Makdisi'ye füzeli saldırı!