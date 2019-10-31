Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etti

Günlerdir devam eden hükümet karşıtı protestoların ardından Irak Başbakanı Abdülmehdi istifa etti. Göstericiler hükümetin istifa etmesini ve ekonominin iyileştirilmesini talep ediyordu. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih bugün yaptığı açıklama, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin istifa etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Salih, yeni seçim yasasının kabul edilmesi durumunda erken seçime onay vereceğini belirtti.



IRAK CUMHURBAŞKANI DUYURDU



Irak'ta yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk, işsizlik nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı.



Devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında Salih, "Yönetimin meşruiyeti, halktan kaynaklanır. Dolayısıyla göstericilerin meşru haklarının yerine getirilmesi için olağanüstü çaba harcayacağım." dedi.

"YENİ SEÇİM YASASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Siyasi partilerin yeni hükümetin kurulması için anlaşması halinde Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini hatırlatan Salih, ülkeyi erken seçime götürebileceği mesajını verdi.

Salih, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi, hazırlanacak yeni seçim yasası ve yeni bir seçim komiserliği çerçevesinde erken seçime götürmeyi kabul edebilirim. Yeni seçim yasası için çalışmalara başladık ve seçim komiserliği üyelerini hizipçilikten uzak, uzman yargıç ve bağımsız kişilerle değiştireceğiz. Mevcut durum kabul edilebilir değil, değişmesi gerekiyor. Meclis olağanüstü çaba harcıyor ve gelişmelere göre bu çabasını daha da artırmalı."

"GÖSTERİLERDE ŞİDDET KULLANANLAR DERHAL CEZALANDIRILMALI"

Ülkede bir süredir devam eden protestolarda göstericilere karşı kullanılan şiddeti kınayan Salih, şöyle konuştu:

"Kitlesel halk gösterilerinde şiddet kullanılması kabul edilebilir bir durum değil. Ancak buradan göstericilere de protestolarını barışçıl şekilde devam ettirmeleri çağrısı yapıyorum. Gösterilerde şiddet kullananlar derhal cezalandırılmalı. Ülke ancak kontrol dışı tüm silahların devlet elinde toplanması halinde tam anlamıyla bir güvenliğe kavuşabilir."

Konuşmasında ayrıca ülkede kangren haline gelen yolsuzluk meselesine de değinen Irak Cumhurbaşkanı, bu konuda hazırlanan dosyaların yargıya intikalinin başladığını açıkladı.

250'DEN FAZLA ÖLÜ VAR

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 250'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini belirtildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.