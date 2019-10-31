Temsilciler Meclisi onayladı! Trump'ın azil süreci resmen başladı
Gelen son dakika bilgisine göre; ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecini resmen başlatan tasarıyı onayladı.
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump için azil sürecini başlatan tasarıyı kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump, karara ilişkin yaptığı ilk açıklamada ''ABD tarihindeki en büyük cadı avı'' ifadesini kullandı.
"CADI AVI"
ABD Temsilciler Meclisinde, Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil soruşturmasına yönelik ilk oylama, soruşturmanın prosedürleri konusunda perşembe günü yapılacağı açıklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, karara ilişkin ''ABD tarihindeki en büyük cadı avı'' yorumu yaptı. Trump, ABD tarihinde hakkında azil süreci başlatılan 4. başkan.
GEÇTİĞİMİZ AY AÇIKLAMA YAPILMIŞTI
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi geçtiğimiz eylül ayında, Başkan Donald Trump'ın görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıklamıştı. Pelosi, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat vekilleri ile yaptığı görüşmenin ardından, gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.
"GÜVENLİĞİMİZİ BALTALIYOR"
Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı ve Demokrat Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirten Pelosi, "Trump'ın eylemleri ulusal güvenliğimizi baltalıyor." demişti.
Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıklayan Pelosi, "Trump, yaptıklarının hesabını vermeli. Hiç kimse hukuğun üzerinde değildir." ifadelerini kullanmıştı.
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