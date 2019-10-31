31 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Temsilciler Meclisi onayladı! Trump'ın azil süreci resmen başladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
RESMEN ONAYLANDI! TRUMP'IN SONU OLABİLİR

Gelen son dakika bilgisine göre; , ABD Başkanı 'ın azil sürecini resmen başlatan tasarıyı onayladı.

, Başkan için azil sürecini başlatan tasarıyı kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump, karara ilişkin yaptığı ilk açıklamada ''ABD tarihindeki en büyük cadı avı'' ifadesini kullandı.

"CADI AVI"

ABD Temsilciler Meclisinde, Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil soruşturmasına yönelik ilk oylama, soruşturmanın prosedürleri konusunda perşembe günü yapılacağı açıklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, karara ilişkin ''ABD tarihindeki en büyük cadı avı'' yorumu yaptı. Trump, ABD tarihinde hakkında azil süreci başlatılan 4. başkan.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den flaş Trump açıklaması ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI PELOSİ'DEN FLAŞ TRUMP AÇIKLAMASI

GEÇTİĞİMİZ AY AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi geçtiğimiz eylül ayında, Başkan Donald Trump'ın görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıklamıştı. Pelosi, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat vekilleri ile yaptığı görüşmenin ardından, gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

"GÜVENLİĞİMİZİ BALTALIYOR"

Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı ve Demokrat Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirten Pelosi, "Trump'ın eylemleri ulusal güvenliğimizi baltalıyor." demişti.

Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıklayan Pelosi, "Trump, yaptıklarının hesabını vermeli. Hiç kimse hukuğun üzerinde değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Resmi girişim yapıldı! Trump görevden alınabilir RESMİ GİRİŞİM YAPILDI! TRUMP GÖREVDEN ALINABİLİR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN