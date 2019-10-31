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Almanya'nın Köln kentinde bomba alarmı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
ALMANYA'DA BOMBA ALARMI!

'nın kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi, telefonla yapılan ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

AA'nın geçtiği son dakika haberine göre 'nın kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi, telefonla yapılan ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜVENLİK ŞERİDİYLE KAPATTI

Edinilen bilgiye göre, yerel saatle 14.49'da kimliği belirsiz bir şahıs telefonla DİTİB'i arayarak bomba ihbarında bulundu. Bunun üzerine DİTİB yetkilileri, durumu polise aktardı. İhbar üzerine gelen polis, bina çevresini güvenlik şeridiyle kapattı.

BOMBA ARAMASI YAPILDI

Polis, ikindi namazı sonrası camiyi boşaltarak, özel ekipler ve eğitimli köpeklerle cami ve binalarda bomba araması başlattı.

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