Almanya'nın Köln kentinde bomba alarmı!
Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi, telefonla yapılan bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
AA'nın geçtiği son dakika haberine göre Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi, telefonla yapılan bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
GÜVENLİK ŞERİDİYLE KAPATTI
Edinilen bilgiye göre, yerel saatle 14.49'da kimliği belirsiz bir şahıs telefonla DİTİB'i arayarak bomba ihbarında bulundu. Bunun üzerine DİTİB yetkilileri, durumu polise aktardı. İhbar üzerine gelen polis, bina çevresini güvenlik şeridiyle kapattı.
BOMBA ARAMASI YAPILDI
Polis, ikindi namazı sonrası camiyi boşaltarak, özel ekipler ve eğitimli köpeklerle cami ve binalarda bomba araması başlattı.
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