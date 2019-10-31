Fransa'dan büyük skandal! Üslerini PKK'ya tahsis ettiler

Türkiye'nin terör koridorunu yok edip sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı hazmedemeyen Fransa, açıkça terör örgütü PKK'ya destek çıkıyor. Türkiye'yi kınayıp PKK'ya destek tasarısını kabul eden Fransa, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Ülkede Camp Militare de Bourg-Lastik isimli askeri üssün, PKK'lı teröristlere eğitim vermek amacıyla boşaltıldığı iddia edildi.

Fransa'nın Clermont-Ferrand şehrinin Bourg-Lastic bölgesinde yer alan ve Fransız askerlerin eğitimi için kullanılan Camp Militaire de Bourg-Lastic isimli askeri kamp, eğitim görmeleri için PKK'lı teröristlere teslim edildiği iddia edildi.

Bu noktada eğitim gören Fransız askerlerin başka bir kampa konuşlandırıldığı belirtildi.

PARLAMENTODA TÜRKİYE'Yİ KINAYIP PKK'YA DESTEK VERMİŞLERDİ

Fransız Parlamentosu'nda Barış Pınarı Harekatı aleyhinde Çarşamba günü oylanan yasa tasarısı kabul edildi.

Türkiye'nin askeri harekatını kınayan ve tüm saldırıların derhal durdurulmasını talep eden metinde terör örgütü uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ve onun "DAEŞ ile mücadele eden tüm Kürt ve Arap unsurlarına Fransa'nın sarsılmaz desteği" ifade ediliyor.

Metinde Fransız hükümetine de Kürt ve Arap dost ve müttefiklerini destekleme, sivil nüfusu koruma, istikrarı sağlama ve Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik kaosunu önleme adına her türlü önlemi alması konusunda çağrı yapılıyor.