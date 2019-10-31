31 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Fransa'dan büyük skandal! Üslerini PKK'ya tahsis ettiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2019
FRANSA'DAN BÜYÜK SKANDAL! ÜSLERİNİ PKK'YA TAHSİS ETTİLER

Türkiye'nin terör koridorunu yok edip sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı hazmedemeyen , açıkça terör örgütü 'ya destek çıkıyor. Türkiye'yi kınayıp PKK'ya destek tasarısını kabul eden Fransa, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Ülkede Camp Militare de Bourg-Lastik isimli askeri üssün, PKK'lı teröristlere eğitim vermek amacıyla boşaltıldığı iddia edildi.

'nın Clermont-Ferrand şehrinin Bourg-Lastic bölgesinde yer alan ve Fransız askerlerin eğitimi için kullanılan Camp Militaire de Bourg-Lastic isimli askeri kamp, eğitim görmeleri için 'lı teröristlere teslim edildiği iddia edildi.

Bu noktada eğitim gören Fransız askerlerin başka bir kampa konuşlandırıldığı belirtildi.

PARLAMENTODA TÜRKİYE'Yİ KINAYIP PKK'YA DESTEK VERMİŞLERDİ
Fransız Parlamentosu'nda Barış Pınarı Harekatı aleyhinde Çarşamba günü oylanan yasa tasarısı kabul edildi.

Türkiye'nin askeri harekatını kınayan ve tüm saldırıların derhal durdurulmasını talep eden metinde terör örgütü uzantısı Demokratik Güçleri'ne (SDG) ve onun " ile mücadele eden tüm Kürt ve Arap unsurlarına Fransa'nın sarsılmaz desteği" ifade ediliyor.

Metinde Fransız hükümetine de Kürt ve Arap dost ve müttefiklerini destekleme, sivil nüfusu koruma, istikrarı sağlama ve Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik kaosunu önleme adına her türlü önlemi alması konusunda çağrı yapılıyor.

Fransa Ulusal Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal karar FRANSA ULUSAL MECLİSİ'NDEN BARIŞ PINARI HAREKATI İLE İLGİLİ SKANDAL KARAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya sert tepki: Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FRANSA'YA SERT TEPKİ: EY FRANSA, SEN ÖNCE BUNUN BEDELİNİ ÖDE!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN