27 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'nin kurduğu DEAŞ'ın kullanım süresi doldu!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
ABD'NİN KURDUĞU DEAŞ'IN KULLANIM SÜRESİ DOLDU!

Başkanı , terör örgütü lideri Bağdadi’nin dün gece gerçekleşen operasyonla öldürüldüğünü resmen duyurdu. DEAŞ’ın kuruluşunda ABD parmağı olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Daha sonra Trump, DEAŞ’ı ve ekibinin kurduğunu açıklamıştı. ABD’nin gerçekleştirdiği operasyonla Bağdadi’nin imha edilmesi sonrası ise “DEAŞ’ın kullanım süresinin bittiğinin göstergesidir” yorumları yapıldı.

'nin, terör örgütü 'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi 'de öldürdüğü operasyonda ABD birlikleri geceyarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi. Yakalanacağını anlayan Bağdadi'nin kendisini patlattığı açıklandı.

CIA PROJESİ DEAŞ BİTTİ YENİ PROJE ÖRGÜT...

ABD'nin bir bölgeyi karıştırmak ve daha sonra oraya müdahalede bulunmak için uyguladığı senaryonun son örneği terör örgütü DEAŞ'tı. DEAŞ'la mücadele eder gibi görünen derin Amerika, bir başka terör örgütü 'nin önünü açtı. YPG'li teröristleri silahlandırarak 'DEAŞ'la mücadele' adı altında meşruiyet sağlamaya çalıştı. DEAŞ'ı ABD'nin kurduğunu da Başkan Trump resmen açıklamıştı. Bir konuşmasında Trump, "DEAŞ'ı kurdu. DEAŞ'ın kurucusu o. Ve şunu da söylemeliyim, yardımcılığını da ezik yaptı" şeklinde konuşmuştu. Trump bugün yaptığı açıklamada ise Bağdadi'nin öldürüldüğünü dünyaya duyurdu. Trump'ın konuşmasında dikkat çeken nokta ise Bağdadi'nin yerine gelecek olan ismi ve nerede olduğunu bildiğini söylemesiydi. Şimdi akıllara gelen soru ise yeni proje terör örgütün kim ve nasıl olacak? sorusu merak konusu oldu.

"EL-KAİDE, DEAŞ AMERİKAN DESTEĞİYLE ÇIKMIŞ ÖRGÜTLERDİR"

A Haber canlı yayınında konuşan akademisyen Bahadir Bumin Özarslan, "Bu yapılar etkisizleşse bile başka bir coğrafyada başka bir yerde ortaya çıkabilir. Bu tip terör örgütleri sonsuza kadar söndürme ihtimali çok düşük. Dediğimiz gibi uykuya yatırılabilir ayrı. Fakat şunu da unutmayalım, Gerek IŞİD olsun gerekse öncesinde El-Kaide olsun bunların hepsi çok daha geriye bakarsak hep Amerikan desteğiyle ortaya çıkmış örgütler. Bunu da atlamayalım" diye konuştu.

DEAŞ ve El Kaide ABD desteğiyle ortaya çıkmış örgütlerdir "DEAŞ VE EL KAİDE ABD DESTEĞİYLE ORTAYA ÇIKMIŞ ÖRGÜTLERDİR"

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN