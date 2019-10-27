ABD'nin kurduğu DEAŞ'ın kullanım süresi doldu!
ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi’nin dün gece gerçekleşen operasyonla öldürüldüğünü resmen duyurdu. DEAŞ’ın kuruluşunda ABD parmağı olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Daha sonra Trump, DEAŞ’ı Obama ve ekibinin kurduğunu açıklamıştı. ABD’nin gerçekleştirdiği operasyonla Bağdadi’nin imha edilmesi sonrası ise “DEAŞ’ın kullanım süresinin bittiğinin göstergesidir” yorumları yapıldı.
ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü operasyonda ABD birlikleri geceyarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi. Yakalanacağını anlayan Bağdadi'nin kendisini patlattığı açıklandı.
CIA PROJESİ DEAŞ BİTTİ YENİ PROJE ÖRGÜT...
ABD'nin bir bölgeyi karıştırmak ve daha sonra oraya müdahalede bulunmak için uyguladığı senaryonun son örneği terör örgütü DEAŞ'tı. DEAŞ'la mücadele eder gibi görünen derin Amerika, bir başka terör örgütü YPG'nin önünü açtı. YPG'li teröristleri silahlandırarak 'DEAŞ'la mücadele' adı altında meşruiyet sağlamaya çalıştı. DEAŞ'ı ABD'nin kurduğunu da Başkan Trump resmen açıklamıştı. Bir konuşmasında Trump, "DEAŞ'ı Obama kurdu. DEAŞ'ın kurucusu o. Ve şunu da söylemeliyim, yardımcılığını da ezik Hillary Clinton yaptı" şeklinde konuşmuştu. Trump bugün yaptığı açıklamada ise Bağdadi'nin öldürüldüğünü dünyaya duyurdu. Trump'ın konuşmasında dikkat çeken nokta ise Bağdadi'nin yerine gelecek olan ismi ve nerede olduğunu bildiğini söylemesiydi. Şimdi akıllara gelen soru ise yeni proje terör örgütün kim ve nasıl olacak? sorusu merak konusu oldu.
"EL-KAİDE, DEAŞ AMERİKAN DESTEĞİYLE ÇIKMIŞ ÖRGÜTLERDİR"
A Haber canlı yayınında konuşan akademisyen Bahadir Bumin Özarslan, "Bu yapılar etkisizleşse bile başka bir coğrafyada başka bir yerde ortaya çıkabilir. Bu tip terör örgütleri sonsuza kadar söndürme ihtimali çok düşük. Dediğimiz gibi uykuya yatırılabilir ayrı. Fakat şunu da unutmayalım, Gerek IŞİD olsun gerekse öncesinde El-Kaide olsun bunların hepsi çok daha geriye bakarsak hep Amerikan desteğiyle ortaya çıkmış örgütler. Bunu da atlamayalım" diye konuştu.
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