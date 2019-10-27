Bağdadi'nin yerine kim geçecek? DEAŞ'ın yeni lideri kim olacak?

Terör örgütü DEAŞ’ın elebaşı Bağdadi ABD’nin dün gece düzenlediği operasyonla imha edildi. ABD Başkanı Donald Trump, “Bağdadi sonrası DEAŞ’ın liderinin kim olacağını ve nerede olduğunu biliyoruz” dedi. Dünya bu açıklamaya kilitlendi. Trump’ın bahsettiği DEAŞ’ın yeni lideri kim olacak?

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü operasyonda ABD birlikleri geceyarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi. ABD'nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği mevki, ilin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Tourlaha Kampı'na birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı. Çatışma 4 saat sürdü. Bağdadi yakalanacağını anlayınca da kendisine patlattı.

"BAĞDADİ BOMBALI YELEĞİ PATLATARAK İNTİHAR ETTİ"



Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyon hakkında basın toplantısı düzenleyen Trump, "Operasyon süresince herhangi bir askerimiz zarar görmedi. Bağdadi öldü. En önemli güvenlik önceliğimizdir. Bağdadi'nin arkadaşları da öldürüldü. Bağırarak öldürüldü. O bölge temizlenmişti. 11 çocuk yara almadan evden çıkarıldı. Yalnızca Bağdadi ve tünel kalmıştı. 3 çocuğu da kendisiyle birlikte sürükledi ve onlar da kendisiyle birlikte ölüme sürüklendi. Kendisi üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar etti. Tünel yok edildi. Son anlarını da korkarak geçirdi. Biz iki saat boyunca o bölgedeydik. Görev tamamlandıktan sonra hassas maddeleri bölgeden çıkardık." dedi.



TRUMP: "DEAŞ'IN YENİ LiDERiNi BiLiYORUZ"

ABD Başkanı Trump, terör örgütü DEAŞ'ın yeni liderini biliyoruz dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bağdadi sonrası kim lider olacak ve nerede biliyoruz." Dünya Trump'ın bu açıklamasına kilitlendi. DEAŞ'ın yeni lideri kim olacak? Trump'ın bu açıklamasının perde arkasında ne var?

"KİM GELİRSE GELSİN BU KADAR KUVVETLİ BİR FİGÜR OLMAYACAKTIR"

SETA Washington Koordinatörü Kadir Üstün A Haber'e şu değerlendirmelerde bulundu. Üstün, "Amerikan tarafı gerekli gördüğü operasyonları yapıyor. Bu operasyonların meşruiyeti uluslararası hukuka uygunluğu pek sorgulanmıyor. Bölgedeki gerekli ülkelerle koordinasyon halinde yapılıyor bu. Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası yerine kim gelirse gelsin bu kadar kuvvetli bir figür olmayacaktır. Artık Suriye'de geniş bir alan da kontrol edilemiyor." dedi.