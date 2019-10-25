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Rusya'dan flaş açıklama: YPG çekilmezse Türk ordusu ile karşı karşıya gelecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
RUSYA'DAN KRİTİK MESAJ: TÜRK ORDUSU...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kürt güçlerin, Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafından çekilmemeleri halinde, Türk güçleri ile teke tek kalacakları ve ne Rus ne de Suriye kuvvetlerinin onları ayıracağı uyarısında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı ile Başkan 'ın Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirdiği görüşmeden sonra açıklanana Soçi Mutabakatı'na dair önemli açıklamalar yaptı.

Peskov Rus basınına yaptığı açıklamada, "YPG, Suriye - Türkiye sınırından çekilmediği takdirde Türk ordusuyla karşı karşıya gelecek ve biz araya girmeyeceğiz" dedi.

Yapılan anlaşmanın ardından bazı pürüzler oluşabileceğini söyleyen Peskov, "İlk etapta birçok pürüzle karşı karşıya kalıyoruz. Durum çok karmaşık ve bir gecede çözülecek sorunlar değil ancak çok önemli ve zorlu bir çalışma yürütülüyor" dedi.

Suriye Anayasa Komisyonu toplantısı ile ilgili de ifadeler kullanan Peskov, "Başlangıçta bu toplantının yapılması kararı olumlu bir sonuç ve önemli bir adım. Ancak kimse durumu toz pembe göremez. Süreç çok uzun ve zorlu olacak" ifadelerini kullandı.
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