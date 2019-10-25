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Rusya: 300 askeri polis Suriye'ye gitti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
RUSYA’DAN KRİTİK SURİYE AÇIKLAMASI

, yaklaşık askeri polisinin 'ye gittiğini açıkladı. Öte yandan , Suriye’nin kuzeyinde bulunan Kamışlı, Amuda ve Haseke’de devriyelerine dün gün boyu devam etti.

Başkan ile lideri Putin arasında salı günü Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. , yaklaşık askeri polisinin 'ye gittiğini açıkladı. Öte yandan , Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kamışlı, Amuda ve Haseke'de devriyelerine dün gün boyu devam etti.

Rusya'dan yeni açıklama: 300 askeri polis Suriye'ye gitti RUSYA'DAN YENİ AÇIKLAMA: 300 ASKERİ POLİS SURİYE'YE GİTTİ


Suriye'de devriye gezen Rus polisinin görüntüleri yayınlandı SURİYE'DE DEVRİYE GEZEN RUS POLİSİNİN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

GÜN BOYU DEVAM ETTİ

Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat muhtırası gereği polisinin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı devriyeler dün devam etti. Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kamışlı, Amuda ve Haseke kentlerinde devriye gezen Rus polisi BTR-82A zırhlı personel taşıyıcılar kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından herhangi bir bilgi veya görüntü paylaşılmazken bölgede yaşayanlar Rus polisinin devriye turlarını görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

RUS GÜÇLERİ KONTROL EDECEK

Rusya'nın Soçi kentinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı 'in görüşmesinin ardından Soçi mutabakat muhtırası ilan edilmişti. Buna göre belirlenen bölgelerden terörist gruplar çıkarılacak bölge rejim ve Rus güçleri tarafından kontrol edilecek.

Rusya Savunma Bakanlığı ilan edilen mutabakat muhtırasının ardından ilk devriye turunun gerçekleştirildiğini duyurarak, "22 Ekim'de Soçi'de Türkiye-Rusya arasında imzalanan mutabakat muhtırasına uygun olarak, bugün Rus askeri polisi, ilk defa Suriye'nin kuzeyinde belirlenmiş rotada devriye gezdi" ifadelerini kullanmıştı.

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