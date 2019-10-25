Rusya'da bir asker 8 silah arkadaşını öldürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Zabaykalsk bölgesinde bir askerin silah arkadaşlarının üzerine ateş açtığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 8 askerin hayatını kaybettiği 2 askerin de yaralı olduğu belirtildi.

Rusya'nın Zabaykalsk bölgesinde bir askerin, 8 silah arkadaşını öldürdüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir asker, Zabaykalsk bölgesinin Çita kentinde görev yaptığı askeri birliğindeki diğer askerlerin üzerine rastgele ateş etti.

Olay sonucu 8 asker hayatını kaybederken 2'si yaralandı. Saldırıyı düzenleyen askerin gözaltına alındığı kaydedildi.