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Son dakika: Rusya'dan flaş açıklama: 1 hafta içinde...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
RUSYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: 1 HAFTA İÇİNDE...

Savunma Bakanlığından açıklamada, “Rusya bir hafta içinde Suriye'ye 276 askeri polis ve 33 ünite askeri ekipman gönderecek.” İfadelerine yer verildi.

Savunma Bakanlığından Soçi mutabakatı kapsamında Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmayı ilgilendiren açıklama geldi

Rus bakanlık, "Rusya bir hafta içinde Suriye'ye 276 askeri polis ve 33 ünite askeri ekipman gönderecek." İfadelerine yer verildi.

Detaylar geliyor...

Soçi mutabakatı kapsamında Türkiye ve Rusya hangi bölgelerde ortak devriye yapacak? İşte 8 adımda Barış Koridoru SOÇİ MUTABAKATI KAPSAMINDA TÜRKİYE VE RUSYA HANGİ BÖLGELERDE ORTAK DEVRİYE YAPACAK? İŞTE 8 ADIMDA "BARIŞ KORİDORU"

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