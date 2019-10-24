Son dakika: Rusya'dan flaş açıklama: 1 hafta içinde...

Rusya Savunma Bakanlığından açıklamada, “Rusya bir hafta içinde Suriye'ye 276 askeri polis ve 33 ünite askeri ekipman gönderecek.” İfadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından Soçi mutabakatı kapsamında Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmayı ilgilendiren açıklama geldi



Rus bakanlık, "Rusya bir hafta içinde Suriye'ye 276 askeri polis ve 33 ünite askeri ekipman gönderecek." İfadelerine yer verildi.



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