Rusya'dan yeni açıklama: YPG bölgeden çekilmeye başladı
Rusya Savunma Bakanlığından açıklamada, “Rusya bir hafta içinde Suriye'ye 276 askeri polis ve 33 ünite askeri ekipman gönderecek.” İfadelerine yer verildi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığından açıklamada, “Rusya bir hafta içinde Suriye'ye 276 askeri polis ve 33 ünite askeri ekipman gönderecek.” İfadelerine yer verildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı 150 saat mutabakatı hakkında yaptığı açıklamada "YPG'liler Türkiye-Suriye sınırına yakın bölgeden çekilmeye başladı." ifadelerine yer verdi.
İşte Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Suriye konusunda imzalanan mutabakat muhtırasının maddeleri:
1. Her iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.
2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.
3. Bu çerçevede, Tel Abyad ve Ras Al Ayn'ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.
4. Her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.
5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.
6. Münbiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.
7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.
8. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.
9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.
10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İsrail, Suriye'deki kaosun bitmesini istemiyor
- Bahçesini havaya uçurdu! O anlar böyle görüntülendi
- İngiltere'de polis 39 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı
- Suud medyasında terör propagandası
- Suudi Arabistan'da Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları görevden alındı
- İngiliz ve İsviçre basını Türkiye'nin zaferini gördü
- ABD Hazine Bakanlığı: Türkiye'ye yaptırımlar resmen kaldırıldı
- Sirkte ayı dehşeti! Çığlıklar birbirine karıştı...
- Ülke şokta! Parçalarını nehirden topladılar
- Rusya'dan flaş açıklama: 1 hafta içinde...
- Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı için teşekkür mesajı ve videosu
- Rusya'dan yeni açıklama: YPG bölgeden çekilmeye başladı
- AK Parti açıkladı! İşte madde madde yeni vergi düzenlemesi
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhuriyet ve Zafer bayramlarında, resepsiyon yerine kabul töreni
- Fransız Le Point’ten Başkan Erdoğan hakkında küstah kapak! Cumhurbaşkanlığı'ndan sert yanıt
- 82 yaşındaki Seyit Tahir Öztepe tehditlere rağmen 35 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyor!
- THY İtalya'daki grev nedeniyle bazı seferleri iptal etti
- Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Şehit Halis Özcengiz'in eşi ve kızından duygulandıran görüntü! "İyi ki doğmuşsun kahraman babam"
- Hıncal Uluç’tan dikkat çeken yazı: Bunun adı dip-lo-ma-si!
- BİM aktüel ürünler 25 Ekim Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde yepyeni ürünler!
- Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni fragmanı izleyicilerle buluştu!