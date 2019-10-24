Mark Esper'den Barış Pınarı Harekatı itirafı
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'nı engellemek için girişimlerde bulunduğunu ancak Türkiye'nin bu konuda başından beri kararlı olduğuna işaret etti. Esper, "Türkiye biz 2014'te SDG (YPG/PKK) ile ortaklık kurduğumuzda da rahatsızlığını dile getirmişti. Bölgede iki operasyon da gerçekleştirdiler. O yüzden Türkiye'nin kararlılığı şaşırtıcı değil." dedi.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de bulunan Esper, German Marshall Fund adlı düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.
Türkiye'nin NATO müttefikliği bağlamında "yanlış bir yolda ilerlediğini" savunan ve bunun üzücü olduğunu ifade eden Esper, "Hep beraber Türkiye'yle ortaklığımızı güçlendirmek için çalışmalıyız ve Türkiye'nin eskide olduğu gibi güvenilir ve güçlü bir müttefik olmasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
"İLİŞKİLER İYİLEŞTİRİLMELİ"
Esper, "Türkiye'yle ilişkilerin nasıl geliştirileceğine ilişkin hem NATO hem de ikili ilişkiler kapsamında çaba sarf edilmesi gerekiyor. Bu yönde çalışmalar yürütmeye devam etmeliyiz. Türkiye'de doğru insanlarla irtibata geçip ilişkileri geliştirmeliyiz. Bu çerçevede askeri ilişkiler büyük önem taşıyor. Buradan başlayabiliriz." diye konuştu.
"ABD ENGELLEMEK İSTEDİ AMA TÜRKİYE BAŞINDAN BERİ KARARLIYDI"
ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'nı engellemek için girişimlerde bulunduğunu ancak Türkiye'nin bu konuda başından beri kararlı olduğuna işaret eden Esper, "Türkiye biz 2014'te SDG (YPG/PKK) ile ortaklık kurduğumuzda da rahatsızlığını dile getirmişti. Bölgede iki operasyon da gerçekleştirdiler. O yüzden Türkiye'nin kararlılığı şaşırtıcı değil." dedi.
Esper, sözlerini şöyle sürdürdü:
"NATO'ya 1952'de üyeliğinden beri çok iyi bir müttefik olan Türkiye'yle savaşa girilmesi söz konusu değil. Kürtlerle (YPG/PKK) anlaşmamız DEAŞ'ı yenmeye yönelikti. Onlara hiçbir zaman otonom bir devlet kurmalarına yardımcı olma ya da Türklere karşı koruma sözü vermedik. Bunlar da acı gerçekler."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere'de polis 39 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı
- Rusya'dan 150 saat mutabakatı hakkında açıklama
- Rusya'dan flaş açıklama: 1 hafta içinde...
- Rasulayn hastanesinin altında YPG'li hainlerin kazdığı tüneller ortaya çıktı
- Ukrayna, Türk SİHA'ların yeni görüntülerini paylaştı
- Kayıp çocuk timsahın karnından çıktı
- İsrail, Suriye'deki kaosun bitmesini istemiyor
- Sirkte ayı dehşeti! Çığlıklar birbirine karıştı...
- Bahçesini havaya uçurdu! O anlar böyle görüntülendi
- Meghan Markle katıldığı törende ortalığı karıştırdı
- Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosu'na tepki: Tümüyle reddediyoruz
- Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı için teşekkür mesajı ve videosu
- Rusya'dan yeni açıklama: YPG bölgeden çekilmeye başladı
- AK Parti açıkladı! İşte madde madde yeni vergi düzenlemesi
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhuriyet ve Zafer bayramlarında, resepsiyon yerine kabul töreni
- Fransız Le Point’ten Başkan Erdoğan hakkında küstah kapak! Cumhurbaşkanlığı'ndan sert yanıt
- 82 yaşındaki Seyit Tahir Öztepe tehditlere rağmen 35 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyor!
- THY İtalya'daki grev nedeniyle bazı seferleri iptal etti
- Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Şehit Halis Özcengiz'in eşi ve kızından duygulandıran görüntü! "İyi ki doğmuşsun kahraman babam"
- Hıncal Uluç’tan dikkat çeken yazı: Bunun adı dip-lo-ma-si!