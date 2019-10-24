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ABD'den İran Ekonomi Bakanı'na vize engeli

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.10.2019
ABD'DEN İRAN EKONOMİ BAKANI'NA VİZE ENGELİ

ABD yönetimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'na katılmayı planlayan Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend başkanlığındaki heyete vize vermedi.

devlet televizyonuna göre, , Washington yönetiminin vize engeli nedeniyle IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'na katılamadı.

Dejpesend, Dünya Bankası Başkanı David Malpass'e gönderdiği mektupta, ABD'nin İranlı yetkililere yönelik "yasa dışı" vize kısıtlamalarına tepki gösterdi.

İran Ekonomi Bakanı Dejpesend, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"ABD yönetiminin İranlı yetkililere yönelik daha önce görülmemiş düzeyde ve yasa dışı kısıtlamaları, bu kez Dünya Bankası Grubu ve IMF'nin 2019 Yıllık Toplantıları'na katılacak olan İran Ekonomi ve ve Merkez Bankası yetkililerinden oluşan heyete vize vermemeye kadar vardı."

Üye ülkelerin heyetlerine yönelik vize kısıtlamalarının Dünya Bankası Sözleşmesi'nin hükümlerine aykırı olduğuna dikkati çeken İranlı Bakan, bu durumun Dünya Bankası yetkilileri tarafından görmezden gelinmesinin uluslararası kalkınma kurumlarının adil yönetim ilkelerine zarar verdiğini belirtti.

ZARİF'E SINIRLI VİZE VERİLMİŞTİ

ABD, İranlı yetkililere daha önce de vize engeli koymuştu. Temmuz ayında 'ta Birleşmiş Milletlerdeki (BM) bir toplantıya katılan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından sınırlı vize verilmişti. Zarif'in BM binası ve İran'ın BM daimi temsilciliği ofisinin dışına çıkmasına müsaade edilmemişti.

IMF ve Dünya Bankasının 2019 Yıllık Toplantıları geçen hafta Washington'da düzenlenmişti.

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