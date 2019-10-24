ABD'den İran Ekonomi Bakanı'na vize engeli
ABD yönetimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'na katılmayı planlayan İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend başkanlığındaki heyete vize vermedi.
İran devlet televizyonuna göre, Ekonomi Bakanı Dejpesend, Washington yönetiminin vize engeli nedeniyle IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'na katılamadı.
Dejpesend, Dünya Bankası Başkanı David Malpass'e gönderdiği mektupta, ABD'nin İranlı yetkililere yönelik "yasa dışı" vize kısıtlamalarına tepki gösterdi.
İran Ekonomi Bakanı Dejpesend, mektubunda şu ifadelere yer verdi:
"ABD yönetiminin İranlı yetkililere yönelik daha önce görülmemiş düzeyde ve yasa dışı kısıtlamaları, bu kez Dünya Bankası Grubu ve IMF'nin 2019 Yıllık Toplantıları'na katılacak olan İran Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası yetkililerinden oluşan heyete vize vermemeye kadar vardı."
Üye ülkelerin heyetlerine yönelik vize kısıtlamalarının Dünya Bankası Sözleşmesi'nin hükümlerine aykırı olduğuna dikkati çeken İranlı Bakan, bu durumun Dünya Bankası yetkilileri tarafından görmezden gelinmesinin uluslararası kalkınma kurumlarının adil yönetim ilkelerine zarar verdiğini belirtti.
ZARİF'E SINIRLI VİZE VERİLMİŞTİ
ABD, İranlı yetkililere daha önce de vize engeli koymuştu. Temmuz ayında New York'ta Birleşmiş Milletlerdeki (BM) bir toplantıya katılan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından sınırlı vize verilmişti. Zarif'in BM binası ve İran'ın BM daimi temsilciliği ofisinin dışına çıkmasına müsaade edilmemişti.
IMF ve Dünya Bankasının 2019 Yıllık Toplantıları geçen hafta Washington'da düzenlenmişti.
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