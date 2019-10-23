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Terör örgütü YPG/PKK Azez’e saldırdı: Suriye Milli Ordusu'ndan 4 şehit, 7 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2019
YPG'Lİ TERÖRİSTLER SMO'YA SALDIRDI: 4 ŞEHİT, 7 YARALI

Terör örgütü /, işgal ettiği Tel Rıfat'tan, Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesine sızma amaçlı saldırı düzenledi.

Terör örgütü /, sabah saatlerinde Azez'in güneyindeki Kafar Kalbin ve Kafarkaşer cephe hattına eş zamanlı sızma girişiminde bulundu.

Sızma girişimini engellemek isteyen (SMO) unsurları ile terör örgütü mensupları arasında ağır silahların kullanıldığı çatışma çıktı.

Çatışmada SMO'dan 4 asker şehit düştü, 7 asker yaralandı.

Ayrıca teröristler, işgal altında tuttukları Maranez köyünden Azez Askeri Üssü'ne havan saldırısı düzenledi. Üsse 4 havan topu isabet etti.

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Türk Silahı Kuvvetleri (), sabah saatlerinde çıkan çatışmanın ardından Tel Rıfat'ta konuşlu YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, MSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor. Kaynak: AA

YPG'li teröristlerden Suriye Milli Ordusu askerlerine alçak saldırı! 3 şehit, 18 yaralı |Video YPG'Lİ TERÖRİSTLERDEN SURİYE MİLLİ ORDUSU ASKERLERİNE ALÇAK SALDIRI! 3 ŞEHİT, 18 YARALI |VİDEO

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