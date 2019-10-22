ABD askerlerine şok! Suriye'den çekilen askerleri Irak'a almadılar

TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD ile yapılan anlaşma nedeniyle Suriye'den ayrılarak Irak'a çekilen ABD askerleri büyük şok yaşadı. Irak'ta başbakanlığa bağlı ofisten yapılan açıklamada ABD askerlerinin Irak'ta kalması için onay verilmediği ifade edildi.

Irak yönetimi, Suriye'den çekilerek Irak'a giriş yapan ABD askerlerinin ülkede kalmayacağını belirtti.

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarına girip sonra ülke dışına çıkmak için onay aldığı belirtildi.



ONAY VERİLMEDİĞİ AÇIKLANDI



Açıklamada, "Suriye'den gelen bu güçlerin (ABD askerleri) Irak'ta kalması için ise hiçbir onay söz konusu değil." ifadesi kullanıldı.

Amerikan askerlerini taşıyan zırhlı araçlar ve askeri ekipman TIR'ları dün Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan Irak'a giriş yapmıştı.

Askeri birliklerin, ABD'nin Enbar'daki Ayn'ul Esad ile Uluslararası Erbil Havalimanı üslerine yerleşeceği iddia edilmişti.



ABD'DEN ÇEKİLME KARARI

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de iki gün önce yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirmişti.