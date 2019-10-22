YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu’na saldırdı: 3 şehit, 18 yaralı
Son dakika haberi... YPG/PKK’lı teröristlerin, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine düzenlediği bombalı intihar saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu, 18 asker yaralandı.Türkiye ile ABD arasında sağlanan ve teröristlerin 120 saat içinde bölgeden çekilmesi amacıyla harekata ara verilmesini öngören mutabakat, YPG/PKK tarafından ihlal ediliyor.
Teröristler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad kırsalında, cephe hattındaki pozisyonlarını koruyan SMO askerlerine, bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi.
Saldırıda SMO'dan 3 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı.
Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Rasulayn'da da güvenliği sağlamak için arama tarama faaliyeti yürüten SMO askerlerinden 8'i de tuzaklanan bir el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralandı.
9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'na katılan SMO'dan şu ana kadar 84 asker şehit oldu, 310 asker yaralandı.
SMO askerlerinin harekatta kurtarılan yerleşimler ve yollardaki arama tarama faaliyetleri sürüyor.
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