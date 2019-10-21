ABD'nin sattığı terör örgütü YPG/PKK şimdi de İsrail'e sarıldı
Barış Pınarı Harekatı'yla köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK'nın üst düzey bir sorumlusu İsrail'den Suriye'deki askerlerini çeken ABD'ye baskı yapmasını talep etti.
İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, adının açıklanmasını istemeyen YPG/PKK'nın sözde üst düzey bir yetkilisinin, "İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'a, güçlerini Suriye'nin kuzeyinde tutması yönünde baskı yapması gerekir." şeklindeki sözlerine yer verildi.
İSRAİL'E SARILDILAR
İsrail'in ABD'ye baskı yapmasının önemini vurgulayan sözde yetkili, "Aksi halde, İsrail'in bize yardım etmek için yapabileceği hiçbir şey yok." dedi.
İsrail, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkmıştı.
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