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ABD'nin sattığı terör örgütü YPG/PKK şimdi de İsrail'e sarıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
ABD'NİN SATTIĞI TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK ŞİMDİ DE İSRAİL'E SARILDI

'yla köşeye sıkışan terör örgütü /'nın üst düzey bir sorumlusu 'den 'deki askerlerini çeken 'ye baskı yapmasını talep etti.

'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, adının açıklanmasını istemeyen /'nın sözde üst düzey bir yetkilisinin, "İsrail'in Başkanı 'a, güçlerini 'nin kuzeyinde tutması yönünde baskı yapması gerekir." şeklindeki sözlerine yer verildi.

İSRAİL'E SARILDILAR

İsrail'in ABD'ye baskı yapmasının önemini vurgulayan sözde yetkili, "Aksi halde, İsrail'in bize yardım etmek için yapabileceği hiçbir şey yok." dedi.

İsrail, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'na karşı çıkmıştı.

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