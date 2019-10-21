Almanya'dan küstah Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakata ilişkin, "Çatışmaların yeniden alevlenmesini istemiyoruz." dedi. Terör örgütü YPG'ye kalkan olan Mass, harekatın devam etmemesi gerektiğini belirtti

Maas, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı askeri harekat ile ilgili Alman hükümetinin tutumunun herkesçe bilindiğini ve harekatın devam etmemesi gerektiğini belirtti.



"ÇATIŞMALARIN YENİDEN ALEVLENMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Belirlenen süre bittikten sonra askeri harekatın devam etmemesinin sağlanması ve siyasi çözümün bulunması gerektiğini ifade eden Maas, "Çatışmaların yeniden alevlenmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı. Maas, bunun için çaba harcadıklarını kaydetti.



"İŞGALİN SONA ERMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Askeri operasyonun sona erdirilmesini talep eden Maas, Türkiye ve ABD arasında sağlanan uzlaşmaya işaret ederek "ateşkesin sadece beş gün süreyle değil, daha uzun sürmesi ve işgalin sona ermesi için ellerinden geleni yapacaklarını" ifade etti. Maas, Suriyeli mültecilerin kendi istekleri dışında oluşturulmaya çalışılan güvenli bölgeye götürülmeleri konusunda Türkiye ile diyaloğun gerekli olduğunu vurguladı.

Kızılhaçın bölgeye girdiğini de ifade eden Maas, "Bu, insani durumun (bölgede) gerçekten nasıl oluğuna ilişkin fikir vermesi için önemli." şeklinde konuştu.

