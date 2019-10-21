21 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
DONALD TRUMP'TAN YENİ SURİYE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı , ’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan ve terör örgütü ’nin çekilmesiyle ilgili, “Suriye’de ateşkes uygulanıyor. Çatışmalar var ama sayıca az. Kürtlere (YPG/) onları 400 yıl koruyacağımızın sözünü vermedik” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı , Beyaz Saray'daki kabine toplantısı öncesi gazetecilere, Türkiye ile ABD arasında 'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma konusunda açıklamalarda bulundu.

"ÇATIŞMALAR VAR AMA SAYICA AZ"

Trump, "Suriye'de ateşkes uygulanıyor. Çatışmalar var ama sayıca az. Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız." dedi.

"ONLARI KORUYACAĞIMIZA SÖZ VERMEDİK"

Trump ayrıca, "Kürtlere (/) onları 400 yıl koruyacağımızın sözünü vermedik" açıklamasında bulundu.

Son dakika: Donald Trump’tan flaş Suriye açıklaması SON DAKİKA: DONALD TRUMP’TAN FLAŞ SURİYE AÇIKLAMASI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN