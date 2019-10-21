Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ve terör örgütü YPG’nin çekilmesiyle ilgili, “Suriye’de ateşkes uygulanıyor. Çatışmalar var ama sayıca az. Kürtlere (YPG/PKK) onları 400 yıl koruyacağımızın sözünü vermedik” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısı öncesi gazetecilere, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma konusunda açıklamalarda bulundu.



"ÇATIŞMALAR VAR AMA SAYICA AZ"



Trump, "Suriye'de ateşkes uygulanıyor. Çatışmalar var ama sayıca az. Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız." dedi.



"ONLARI KORUYACAĞIMIZA SÖZ VERMEDİK"



Trump ayrıca, "Kürtlere (YPG/PKK) onları 400 yıl koruyacağımızın sözünü vermedik" açıklamasında bulundu.



