Koalisyon hükümetini kuramayan Netanyahu, görevi geri verdi
Koalisyonu kurmak için gerekli desteği bulamayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e geri verdiğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e iade etti.
Netanyahu yayınladığı video mesajda, koalisyon kurması için tanınan sürenin dolmasına 2 gün kala yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade ettiğini belirtti.
İsrail halkın geniş katılımlı ulusal birlik hükümeti istediğini, İsrail'in de buna ihtiyacı olduğunu dile getiren Netanyahu ancak tüm çabalarına rağmen bu konuda başarılı olmadığını ifade etti.
Geniş katılımlı ulusal birlik hükümetinin kurulamaması nedeniyle Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı suçlayan Netanyahu, "Son birkaç haftada Benny Gantz'ı müzakere masasına getirmek için tüm çabayı gösterdim ama maalesef o (Gantz) bunu her defasında reddetti." ifadesini kullandı.
RİVLİN GANTZ'I GÖREVLENDİRECEK
Netanyahu'nun kararının ardından kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Rivlin, koalisyonu kurma görevini Gantz'a vereceğini duyurdu.
Rivlin'den görevi aldıktan sonra Gantz'ın koalisyon hükümetini 28 gün içerisinde kurması gerekiyor. Gantz da hükümeti kurmayı başaramazsa İsrail'de son bir yıl içerisinde üçüncü kez erken seçim kararı alınması bekleniyor.
İsrail'de 17 Eylül'deki seçimlerde 33 milletvekili çıkaran Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı seçimi önde tamamladı.
Mavi-Beyaz'ı 32 milletvekiliyle Netanyahu'nun partisi Likud takip ederken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku ise 13 milletvekili çıkararak meclisin en büyük üçüncü grubu olmayı başardı.
Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas Partisi 9, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz ise 8 milletvekiliyle mecliste yerini aldı.
Eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in liderliğindeki Yamina (Sağ) İttifakı ve Birleşik Tevrat Partis yedişer milletvekili çıkardı.
Sol blokta yer alan İşçi Partisi 6 sandalyeye sahip olurken, eski Başbakan Ehud Barak'ın destek verdiği Demokratik Birlik İttifakı 5 milletvekiliyle meclisin en küçük grubu oldu.
Bu yıl ikinci kez yapılan genel seçimde hiçbir parti, 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Almanya'dan itiraf gibi Suriye açıklaması
- Baykar, Ukrayna'ya İHA'ları teslim etti
- ABD'nin sattığı terör örgütü YPG/PKK şimdi de İsrail'e sarıldı
- Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması
- Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması
- Trump'tan tartışma yaratan karar!
- İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem
- Lindsey Graham'dan İsrail itirafı
- Almanya'dan küstah Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- İsveç Dışişleri Bakanı'ndan skandal görüşme!
- Serkan Kırıntılı kimdir, kaç yaşında, nereli? Serkan Kırıntılı kırmızı kart pozisyonu olay oldu!
- Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı ne zaman? 2019 Jandarma personel alımında son durum!
- Emekli maaşına zam müjdesi! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ayında 2127 TL…
- Müge Anlı 21 Ekim Nilgün Kırlı cinayetinde “seri katil” detayı! Yunus Kahraman kimdir?
- Hakan Atilla kimdir? Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla kaç yaşında, nereli?
- Ben Fero kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Ben Fero gerçek ismi nedir?
- İşte terör örgütü YPG’nin Suriye’deki petrol kuyuları
- BİM aktüel 25 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler listesi bu hafta yine dopdolu!
- Başkan Erdoğan böyle haykırdı: Zalime zalim, teröriste terörist, haksızlığa haksızlık, zulme zulüm demeye devam edeceğiz!
- Barış Pınarı Harekatı sürecinde neler yaşandı? Türkiye masaya yumruğunu vurdu! Operasyon böyle başladı
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2019 Ekim ayı faiz kararı ne olacak?
- Kaçış Sendromu hastalığına yakalanan Mehmet Ali Erbil son haliyle hayranlarını korkuttu