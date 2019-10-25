189 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında önemli gelişme

Endonezyalı yetkililer, geçen yıl 29 Ekim'de düşen ve 189 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının tasarım hatası, yetersiz eğitim ve bakım sorunları nedeniyle yaşandığını açıkladı.

Endonezya Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT), başkent Cakarta'da düzenlenen basın toplantısında, Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın kazasına ilişkin nihai raporu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklarının otomatik uçuş kontrol sisteminin arızalanması halinde, pilotların hızlı bir şekilde karşılık vermek için eğitim almadıkları ifade edildi.

"Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) olarak bilinen uçuş kontrol sisteminin tek bir sensöre dayalı olduğu belirtilen raporda, hatalı bilgiler sağlayan sensörün uçağın burnunu otomatik olarak aşağı yönlendirdiği aktarıldı.

Raporda, kazadan önce iki aydır kullanılan uçağın kazadan önceki son 4 seferinde de teknik sorunlar yaşandığı ve bu sorunların tam çözümlenmeden uçuşlara devam edilmesinin yanlış olduğu vurgulandı.

KURBANLARIN AİLELERİNE 100 MİLYON DOLARLIK YARDIM YAPILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Yetkililer, kaza sonrası yaptıkları açıklamada, uçakta, kazadan bir gün önceki Denpasar - Cengkareng (Cakarta) uçuşu sırasında hız problemi gibi bazı teknik sorunlar yaşandığını ancak bakım raporlarına göre arızaların giderildiğini belirtmişti.

Geçen hafta Federal Havacılık Bürosuna (FAA) yeni sunulan belgelerde, Boeing Max 737 uçaklarının uçuş kontrolünü zorlaştıran problemin 2016'da test pilotlarınca da dile getirildiği öne sürülmüştü.

Boeing firması ise temmuzda yaptığı açıklamada, Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan 737 Max 8 tipi uçak kazaları nedeniyle kurbanların ailelerine ve yakınlarına 100 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu.

BOEING 737 MAX 8 KRİZ

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.