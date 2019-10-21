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ABD'de göçmenlerden DNA örneği toplama uygulaması başlıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
TRUMP'TAN TARTIŞMA YARATAN KARAR!

'de Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlerden ve sığınmacılardan örnekleri toplamayı planladığı ve söz konusu uygulamayı bugün hayata geçireceği bildirildi.

Washington yönetimi, yetkilileri tarafından gözaltına alınan sığınmacılardan ve diğer göçmenlerden örnekleri toplayacak. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplanan DNA örneklerinin 'a ait veri tabanına ekleneceği ve suçluların aranması için kullanılacağı belirtildi.

DNA ÖRNEĞİ ALINACAK

Bakanlık tarafından bugün başlatılması beklenen yeni uygulama kapsamında, resmi sınır noktasından geçiş yapan ve geçici olarak gözaltında tutulan tüm göçmenler'den DNA örneği alınacak.

14 YAŞ ALTI MUAF OLACAK

ABD'li 'e konu ile ilgili konuşan hükümet kaynaklar, ABD'de yasaya uygun şekilde oturum izni alan, ABD'ye yasal olarak giriş yapan kişilerin ve 14 yaşın altındaki çocukların uygulamadan muaf tutulacağını belirtti. Uygulama ile beraber ABD hükümeti, yüz binlerce göçmenin biyometrik kaydını veri tabanında saklayacak.

SUÇ DOSYALARINI....

Trump yönetimi yeni uygulama sayesinde yasa dışı göçmenlerin ve sığınmacıların işlediği suç dosyalarını kolayca çözebilmeyi hedefliyor. ABD'deki sivil toplum kuruluşları, yeni uygulamasını, suistimal endişesi sebebiyle eleştiriyor. Bazı gruplar uygulamayı bir tür nüfus gözetimi olarak niteliyor.

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