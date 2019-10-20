Hindistan-Pakistan arasında çatışma: 16 ölü

Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir'deki kontrol hattında meydana gelen çatışmada 9’u Hint askeri 16 kişi öldü. Öte yandan Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ise, Hindistan’ın sivil bölgelere ateş açması sonucu 43 dükkan, 53 ev, 6 araç ve 3 motosikletin zarar gördüğü bildirildi.

Pakistan'dan yapılan açıklamada, Keşmir'deki kontrol hattında Hindistan tarafından ateş açılması sonucu 6 sivil ve 1 askerin hayatını kaybettiği, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı belirtildi.Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, ateşe karşılık verilmesi ile 9 Hint askerinin de öldürüldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ise, Hindistan'ın sivil bölgelere ateş açması sonucu 43 dükkan, 53 ev, 6 araç ve 3 motosikletin zarar gördüğü ifade edildi.