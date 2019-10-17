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ABD'li iki ilaç devi birleşiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2019
İMZALAR ATILDI! İKİ DEV ŞİRKET BİRLEŞİYOR

'li ilaç şirketleri ve birleşme konusunda anlaşmaya vardı. Alexion, Achillion'u yaklaşık 1.2 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

, bu birleşmenin nadir görülen kan hastalıklarına yönelik çözüm üretmesini umuyor.

CEO'su Joe Truitt, "Hastalara yeni tedavileri mümkün olduğunca çabuk getirme hedefimizi hızlandırmak ve bunun tam olarak gerçekleşmesini sağlamak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Çalışanlarımıza, araştırmacılarımıza ve ortaklarımıza inanılmaz çalışmaları ve bağlılıkları için teşekkür ederiz" dedi.

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