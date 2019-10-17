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ABD savaş uçakları, Ayn el Arab'taki ABD üssünü bombaladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
ABD, KENDİ ÜSSÜNÜ BOMBALADI

’nin ’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile bölgeden çekilmeye devam eden askerleri, ’yla iş birliğine delil olabilecek her türlü malzemeyi de üsleri terk etmeden önce yakıyor. ABD kuvvetleri, firması LaFarge’ın tesisleri içerisindeki karargahını boşaltırken, belge, teçhizat ve malzemeyi yakarak imha etti, üs savaş uçakları tarafında bombalandı.

'nin kuzeyinden çekilmeye devam eden askerleri, / terör örgütüyle işbirliğine ve bölgedeki operasyonlarına delil olabilecek her türlü malzemeyi de üsleri terketmeden önce yakmaya başladı. Önce ile Rasulayn arasındaki 4 gözlem noktasını boşaltan ABD, önceki gün de 'teki Al Saida üssünden çekildi.

BÖLGEDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Bu kez benzer bir hareketlilik Ayn el Arab'ta yaşandı. Pentagon firması LaFarge'ın tesisleri içerisindeki ABD Karargahı'nı boşalttı. Uydu görüntülerinde, ABD Özel Kuvvetleri'nin tesisten ayrılmadan önce çok sayıda özel belge, teçhizat ve malzemeyi ele geçirilmemesi amacıyla yakarak imha ettiği bölgeden yükselen duman sayesinde belirlendi.

ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

ABD medyası daha önce Rusya'nın eline bırakılan ABD üslerinde imha faaliyeti yürütülmemesi eleştiren haberlere yer vermişti. Öte yandan karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, ABD askerlerinin , Tabka ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Fransız Lafarge Çimento Fabrikası'ndan çekildiğini açıkladı.

KOALİSYON ÜSSÜ VURDU

merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR)'nin açıklamasına göre, daha önce ABD askerleri tarafından boşaltılan üs, kimliği bilinmeyen ancak ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait olduğu düşünülen uçaklarca bombalanarak kullanılmaz hale getirildi.

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