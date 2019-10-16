16 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Bulgaristan Cumhurbaşkanı: Ani göç dalgası ile tek başımıza mücadele edemeyiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
ERDOĞAN 'KAPILARI AÇARIZ' DEMİŞTİ! YENİ AÇIKLAMA...

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkesinin ani bir düzensiz göç dalgasına hazır olmadığını belirterek, "Ani bir göç dalgasına karşı tek başımıza baş edemeyiz." dedi.

Radev, başkent Sofya'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye- sınırında çıkabilecek ani göç dalgasını kaldıramayacaklarını söyledi.

Doğabilecek benzer bir krize karşı 'nin (AB) sahip olduğu tüm mekanizma ve araçlarını kullanmasının şart olduğunu belirten Radev, "Ani bir göç dalgasına karşı tek başımıza mücadele edemeyiz." ifadesini kullandı.

Radev, tüm Avrupa'nın istenmeyen düzensiz göçe karşı ortak eylem planına katılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan'dan AB'nin operasyon tehdidine rest: Ey AB kendinize gelin, kapıları açarız ERDOĞAN'DAN AB'NİN OPERASYON TEHDİDİNE REST: EY AB KENDİNİZE GELİN, KAPILARI AÇARIZ
Bulgaristan: Türkiye sınırı açarsa mültecileri durduramayız BULGARİSTAN: TÜRKİYE SINIRI AÇARSA MÜLTECİLERİ DURDURAMAYIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN