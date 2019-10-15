Vladimir Cabarov'dan ABD'ye tepki: Bu yaptırımlar Türkiye'ye zarar vermeyecek
Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının kendi için kamuoyuna yönelik olduğunu belirterek, “Bu yaptırımlar Türkiye için bir tehdit değil ve ona zarar vermeyecek. Yaptırımların amacı yalnızca ABD’de kamuoyunu sakinleştirmek, daha fazlası değil.” dedi. Kosaçev, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki operasyonu yaptırımlar nedeniyle durduracağını gerçekten düşünen var mı?" ifadelerini kullandı.
Cabarov, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan kamuoyundaki baskı nedeniyle "yaptırım oyununu" oynamak zorunda kaldığını söyledi.
"ABD'DE KAMUOYUNU SAKİNLEŞTİRMEK, DAHA FAZLASI DEĞİL"
Söz konusu yaptırımların Türkiye açısından bir tehlike yaratmayacağına işaret eden Cabarov, "Bu yaptırımlar Türkiye için bir tehdit değil ve ona zarar vermeyecek. Yaptırımların amacı yalnızca ABD'de kamuoyunu sakinleştirmek, daha fazlası değil." diye konuştu.
Cabarov, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımlardan fayda sağlamak gibi bir amacının ise olmadığını savunarak, "Rusya, başka ülkelere uygulanan yaptırımlardan fayda sağlayan bir ülke değil. Biz ortaklarımıza son derece dürüst davranıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev de Facebook üzerinden ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştirdi.
"ERDOĞAN'IN SURİYE'DEKİ OPERASYONU YAPTIRIMLAR NEDENİYLE DURDURACAĞINI GERÇEKTEN DÜŞÜNEN VAR MI?"
ABD yaptırımlarının dış politikadan ziyade iç siyaset için kullanıldığını belirten Kosaçev, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki operasyonu yaptırımlar nedeniyle durduracağını gerçekten düşünen var mı? Veya İran'ın nükleer programını durduracağını? Sadece Trump'ın rakipleriyle sorunlarını belirli oranda çözüyor." ifadelerini kullandı.
Trump, Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alarak, Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini dün imzalamıştı.
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