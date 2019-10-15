Son dakika: Birleşmiş Milletler'den küstah Türkiye açıklaması
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki terör unsurlarını temizlemek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı terör sevicileri rahatsız etti. Son olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Barış Pınarı Harekatı'yla skandal açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Teröristlerden Kürt savaşçılar olarak bahseden Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Suriye'deki ölümlerden Türkiye sorumlu tutulur açıklamasında bulundu.
"SORUMLUSU TÜRKİYE"
Başta ABD olmak üzere Batı medyasının yalan haberlerinin etkisinde kaldığı açıkça belli olan Birleşmiş Milletler'in açıklamasında, "Türkiye, Suriye'deki Kürt savaşçıların ve politikacıların ölümünden uluslararası hukuka bağlı olarak sorumlu tutulabilir" denildi.
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