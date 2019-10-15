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Son dakika: Birleşmiş Milletler'den küstah Türkiye açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN KÜSTAH TÜRKİYE AÇIKLAMASI

’nin Fırat’ın doğusundaki terör unsurlarını temizlemek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı terör sevicileri rahatsız etti. Son olarak , Barış Pınarı Harekatı'yla skandal açıklamalarda bulundu.

'nin 'yla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Teröristlerden Kürt savaşçılar olarak bahseden , 'deki ölümlerden Türkiye sorumlu tutulur açıklamasında bulundu.

"SORUMLUSU TÜRKİYE"

Başta ABD olmak üzere Batı medyasının yalan haberlerinin etkisinde kaldığı açıkça belli olan Birleşmiş Milletler'in açıklamasında, "Türkiye, Suriye'deki Kürt savaşçıların ve politikacıların ölümünden uluslararası hukuka bağlı olarak sorumlu tutulabilir" denildi.

Rusya, BMGK'nin Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurması çağrısı yapmasına izin vermedi RUSYA, BMGK'NİN TÜRKİYE'YE BARIŞ PINARI HAREKATI'NI DURDURMASI ÇAĞRISI YAPMASINA İZİN VERMEDİ

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