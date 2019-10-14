İran ile Pakistan arasında önemli görüşme
İran lideri Ali Hamaney, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi. Hamaney Yemen savaşının doğru bir şekilde sona ermesi durumunda bölgeye olumlu bir etkisinin olabileceğini söyledi.Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, İran lideri, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de hazır bulunduğu görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.
Hamaney, İran'ın çok önceleri Yemen savaşının sona ermesi için 4 maddelik plan sunduğunu belirterek, "Yemen savaşı doğru bir şekilde biterse bölgeye olumlu bir etkisi olabilir." ifadesini kullandı.
Bölge ülkelerine karşı düşmanlık duygusuyla hareket etmediklerini ancak onların ABD'nin isteği üzerine İran'a karşı faaliyetlerde bulunduklarını savunan Hamaney, "İran hiçbir savaşı başlatan taraf olmayacaktır ancak eğer birisi İran'a karşı savaşı başlatırsa şüphesiz pişman olacaktır." görüşlerini paylaştı.
İran ile Suudi Arabistan arasında ara buluculuk yapmak için Tahran'a gelen İmran Han'ın bir hafta içinde Riyad'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.
Geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye giden Han, Başkan Donald Trump'la yaptığı görüşmede kendisinden Suudi Arabistan ile İran arasında ara buluculuk yapması ricasında bulunulduğunu açıklamıştı.
Han, ABD yolculuğu öncesi Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la, ABD ziyareti sırasında ise Ruhani'yle görüşmüştü.
TRT'ye konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de ara buluculuk ve doğrudan görüşme de dahil Suudi Arabistan'la her türlü görüşmeye açık olduklarını dile getirmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- "YPG/PKK yangın çıkartarak DEAŞ’lıların kaçmasını sağladı"
- Venezuela'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı! ''Her zaman Türkiye’nin yanındayız''
- "Türkiye’ye karşı Orta Doğu’da bir savaş başlatamayız"
- İmran Han'dan kritik adım! Ara bulucu olacak
- 'Fosfor bombası kullanıldı' dezenformasyonu
- Ekvador'da hükümet ve protestocular anlaştı
- Trump'tan Avrupa'ya DEAŞ çağrısı
- Trump'tan yeni "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
- Suriye Milli Ordusu'ndan Erdoğan ve Türk halkına teşekkür
- YPG/PKK'lı kalleşler Muhammed bebeği böyle şehit etmişler!
- İran ile Pakistan arasında önemli görüşme
- Beyoğlu'ndaki ‘ses bombası’ ile ilgili kaymakamlıktan açıklama
- Son dakika: 'Barış Pınarı' harekatında 4 köy daha terörden temizlendi |Video
- HDP'li vekil Gülistan Koçyiğit'ten skandal sözler! PKK'nın 'sözcüsü' Türkiye'ye nefret kustu...
- SON DAKİKA: Trump'tan yeni "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
- "YPG/PKK kampta yangın çıkartarak DEAŞ’lı teröristlerin kaçmasını sağladı"
- Barış Pınarı Harekatı'nda 'fosfor bombası kullanıldı' dezenformasyonu
- KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı açıklaması: "Allah Mehmetçiğimizi korusun" |Video
- Hakkari'de 5 bölge 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
- 'Barış Pınarı' harekatına karşı propaganda yapan HDP'liler adliyede |Video
- Suriye Milli Ordusu'ndan Başkan Erdoğan ve Türk halkına teşekkür
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde flaş operasyon