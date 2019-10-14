ABD Savunma Bakanı Mark Esper: "Türkiye’ye karşı Orta Doğu’da bir savaş başlatamayız"
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK’ya yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin iki ayrı televizyon kanalında değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik ABD medyasına açıklama yapan Bakan Esper: "Bizimle Kore'den Afganistan'a kadar birlikte savaşan, uzun dönemli NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız. Bizim için böyle bir durum söz konusu değil." İfadeletini kullandı.
Esper,"son 24 saat içinde Ruslar ile Suriyeliler bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Bu da ABD askerlerini kuzeye hareket eden Suriye-Rusya ordusu ile güneye doğru ilerleyen Türk ordusu arasında bırakıyor. Bu bizi çok kötü bir duruma düşürüyor ve askerlerimizin güvenliği benim için önceliklidir."Suriye'nin kuzeyinde durumun karmaşık hal alacağını belirten Esper, "Bine yakın askerimizi oradan güvenli bir şekilde, sahadaki kuvvetlerle ayrışarak bölgeden çekmeyi konuşuyoruz. Burada bir takvim vermek istemiyorum, olaylar orada saatlik değişiyor."dedi.
15 bin kişilik Türk kuvvetlerini engelleyemeyeceklerini belirten Esper, Türkiye'yi müzakerelerde ikna etmeye çalıştıklarını ve "Türkiye'nin PKK ile mücadelesinin uzun yıllara dayandığını, YPG/PKK ile DEAŞ konusunda anlaşma yaptıklarında, Türkiye'nin başından beri bunu protesto ettiğini ifade etti.
ABD'li yetkililerin kendi Türk mevkidaşları ile görüşmelerinde Türkiye'nin kararlılığının farkında olduğunu anlatan Savunma Bakanı Esper, "Türkiye'nin ilerlemesinin önüne Amerikan kuvvetlerini koymamamız gerektiğini değerlendirdik."ifadelerini kullanan Esper, "Bizimle Kore'den Afganistan'a kadar birlikte savaşan, uzun dönemli NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız. Böyle bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
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