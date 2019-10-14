14 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD Savunma Bakanı Mark Esper: "Türkiye’ye karşı Orta Doğu’da bir savaş başlatamayız"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.10.2019
TÜRKİYE’YE KARŞI ORTA DOĞU’DA BİR SAVAŞ BAŞLATAMAYIZ

, ’nin ’nin kuzeyinde /’ya yönelik başlattığı ’na ilişkin iki ayrı televizyon kanalında değerlendirmelerde bulundu.

'nin 'na yönelik medyasına açıklama yapan : "'den 'a kadar birlikte savaşan, uzun dönemli ortağımız Türkiye'ye karşı 'da bir savaş başlatamayız. Bizim için böyle bir durum söz konusu değil." İfadeletini kullandı.

Esper,"son 24 saat içinde Ruslar ile Suriyeliler bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Bu da ABD askerlerini kuzeye hareket eden -Rusya ordusu ile güneye doğru ilerleyen Türk ordusu arasında bırakıyor. Bu bizi çok kötü bir duruma düşürüyor ve askerlerimizin güvenliği benim için önceliklidir."Suriye'nin kuzeyinde durumun karmaşık hal alacağını belirten Esper, "Bine yakın askerimizi oradan güvenli bir şekilde, sahadaki kuvvetlerle ayrışarak bölgeden çekmeyi konuşuyoruz. Burada bir takvim vermek istemiyorum, olaylar orada saatlik değişiyor."dedi.

15 bin kişilik Türk kuvvetlerini engelleyemeyeceklerini belirten Esper, Türkiye'yi müzakerelerde ikna etmeye çalıştıklarını ve "Türkiye'nin ile mücadelesinin uzun yıllara dayandığını, /PKK ile konusunda anlaşma yaptıklarında, Türkiye'nin başından beri bunu protesto ettiğini ifade etti.

ABD'li yetkililerin kendi Türk mevkidaşları ile görüşmelerinde Türkiye'nin kararlılığının farkında olduğunu anlatan Savunma Bakanı Esper, "Türkiye'nin ilerlemesinin önüne Amerikan kuvvetlerini koymamamız gerektiğini değerlendirdik."ifadelerini kullanan Esper, "Bizimle Kore'den Afganistan'a kadar birlikte savaşan, uzun dönemli NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız. Böyle bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

ABD askeri güneye çekiliyor ABD ASKERİ GÜNEYE ÇEKİLİYOR
Son dakika: Mehmetçiği karşısında gören teröristler ABD zırhlılarını bırakıp kaçtı! İşte o görüntüler |Video SON DAKİKA: MEHMETÇİĞİ KARŞISINDA GÖREN TERÖRİSTLER ABD ZIRHLILARINI BIRAKIP KAÇTI! İŞTE O GÖRÜNTÜLER |VİDEO
MSB'den ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddiasına yalanlama MSB'DEN ABD GÖZLEM NOKTASINA ATIŞ YAPILDIĞI İDDİASINA YALANLAMA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN